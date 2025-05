Damiano David protagonista di Isle of MTV Malta

ROMA (ITALPRESS) – MTV ha annunciato oggi che l’Isle of MTV Malta tornerà nella storica piazza il-Fosos dell’isola martedì 15 luglio. L’edizione di quest’anno vedrà come headliner ALOK e Damiano David. Conosciuto per la sua atmosfera elettrizzante e la location mozzafiato, il festival gratuito d’Europa è organizzato in collaborazione con la Malta Tourism Authority. L’evento sarà trasmesso su MTV a livello internazionale in oltre 150 Paesi, con diretta streaming il 15 luglio sui canali social @MTV e su Pluto TV. In Italia lo show verrà trasmesso sabato 13 settembre su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW). Inoltre, sarà disponibile prossimamente on-demand su Paramount+.

Il cantante e cantautore italiano di fama internazionale, nonché frontman dei Måneskin, Damiano David parteciperà all’Isle of MTV Malta in seguito all’uscita del suo primo album da solista, FUNNY little FEARS, che include i singoli “Born With A Broken Heart”, “Next Summer”, “Voices” e “Zombie Lady”. L’evento rappresenta una tappa importante nel suo tour estivo, che proseguirà con un’imponente tournée mondiale in Nord America, Europa, Australia, Sud America e Asia, per un totale di 34 date su cinque continenti.

Con due nomination ai Latin GRAMMY e oltre 5 miliardi di stream all’attivo, la superstar della musica dance ALOK è diventato un fenomeno globale ed è l’artista brasiliano più ascoltato a livello internazionale. Con il suo singolo di successo “Hear Me Now” ha superato i 755 milioni di stream, e ha collaborato con grandi nomi come Dua Lipa, John Legend ed Ed Sheeran.

Nominato miglior DJ in America Latina e quarto miglior DJ al mondo da DJ Mag nel 2023 e 2024, ALOK continua a dominare la scena musicale mondiale. “MTV è entusiasta di riportare il nostro evento estivo per eccellenza nella splendida piazza il-Fosos. Grazie al talento straordinario di ALOK e Damiano David, e al continuo supporto della Malta Tourism Authority, l’edizione di quest’anno dell’Isle of MTV Malta sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile” ha dichiarato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events di Paramount e Chief Content Officer, Music di Paramount+.

“È con grande orgoglio che accogliamo nuovamente l’Isle of MTV Malta sulle nostre coste, un evento che non solo riflette l’energia dell’estate maltese, ma rappresenta anche una vetrina d’eccellenza per i migliori talenti musicali del mondo. La lunga collaborazione tra la Malta Tourism Authority e MTV conferma l’unione di due brand prestigiosi che hanno saputo costruire una visione condivisa nel tempo, rafforzando la reputazione di Malta come destinazione di intrattenimento di livello mondiale” ha dichiarato Carlo Micallef, CEO della Malta Tourism Authority.

“L’Isle of MTV Malta è cresciuto fino a diventare il più grande concerto estivo gratuito d’Europa, una straordinaria celebrazione di musica, cultura e comunità che unisce il pubblico da tutto il continente. L’evento contribuisce alla diversificazione dell’offerta turistica, offrendo allo stesso tempo grande visibilità alle imprese locali. L’edizione di quest’anno promette di essere ancora una volta memorabile, con artisti di altissimo livello e confermando Malta come centro vivace di intrattenimento e scambio culturale” ha aggiunto Ian Borg, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo.

