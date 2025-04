Damiano David “Il mio obiettivo non è battere il record di streaming”

MILANO (ITALPRESS) – Damiano David è il protagonista della cover di Aprile di GQ Italia. Diventato negli ultimi anni uno tra i più grandi musicisti della scena internazionale, presenziando sui più importanti palchi del mondo insieme ai Måneskin, e anche una vera e propria icona di stile, l’artista ora punta a una carriera solista a livello globale.

Al magazine parla del suo percorso, della sua musica e del nuovo album Funny Little Fears, in uscita il prossimo maggio, la storia di un gentiluomo italiano malato d’amore: “Quello che desidero davvero è portare quella classe ed eleganza italiana. Ogni cosa deve evocare un senso di lusso”. “Sarei spaventato – aggiunge – se avessi pensato: ok, ho raggiunto il successo insieme alla band e ora voglio diventare sempre più famoso e guadagnare di più. Il mio obiettivo non è battere il record di streaming… La parte spaventosa riguardava piuttosto il dubbio di essere in grado di fare musica abbastanza buona da darmi soddisfazione. O smentirò le mie stesse aspettative?”.

Secondo Damiano “ai ragazzi fighi non piace il rock. Ascoltano solo trap e pop. Negli ultimi anni il pop ha assunto un significato improprio. Pop significa popolare. Se qualcosa è facilmente digeribile, non importa se è rock, techno o qualsiasi altra cosa: è pop. Noi eravamo pop. I Guns N’ Roses, in un certo senso, erano il pop del loro tempo. Se firmi con un’etichetta e metti la tua musica su piattaforme di streaming sei pop. Fai pop per la gente”.

“Voglio davvero dimostrare alla gente – aggiunge – che non mi prendo troppo sul serio. Quando sono sul palco, ovviamente sono io, ma è solo una versione di me stesso. Una percentuale, se vuoi. È ciò che decido di portare quella sera alle persone. Quando faccio rock mi concentro molto sulla reazione del pubblico. Con il pop, è un viaggio personale, qualcosa che faccio soprattutto per me stesso”.

