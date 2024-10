ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 25 ottobre sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Born with a broken heart” il nuovo singolo di Damiano David, che l’artista ha svelato nei giorni scorsi con alcuni estratti sui suoi social, e già disponibile in pre-order. “Born With A Broken Heart” arriva dopo “Silverlines”, brano scelto dall’artista come anticipazione del suo progetto solista.

foto: ufficio stampa on-outnow

