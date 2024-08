PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo i 132 millesimi della finale dell’all-around femminile, i 67 delle parallele asimmetriche. Alice D’Amato conferma di avere un conto in sospeso con la matematica e vede sfumare un’altra (storica) medaglia per un soffio. L’azzurra, che sognava un piazzamento sul podio nella sua specialità preferita, ha ripetuto per filo e per segno l’esercizio svolto nel concorso generale. Nessuna indecisione di sorta per lei, che ha eseguito la sua routine con grande pulizia ed eleganza. Il punteggio di 14.733, però, non è bastato per arrivare a medaglia in una finale dal livello altissimo. L’oro è andato infatti all’algerina di origine francese Kaylia Nemour, quasi 18enne, che ha consegnato la prima storica vittoria al suo paese nella ginnastica. Stupendo l’esercizio del talento nordafricano, con molti movimenti che portano il suo nome e il punteggio di 15.700, che le è valso il sorpasso sulla cinese Qiu Qiyuan (15.500). A quel punto per Alice D’Amato era rimasto solo il bronzo, che è andato a Sunisa Lee con 14.800.

L’azzurra ha chiuso quinta e alle spalle della belga Nina Derwael, con più di un rammarico. “Sono entrata in pedana cercando di divertirmi il più possibile, in una finale olimpica ovviamente c’è il meglio, sono le migliori otto atlete, ma arrivare quinte a così poco dal bronzo fa male. Cerco di guardare il lato positivo, non ho mai fatto una finale mondiale, cerco di guardare quel lato lì, ora mancano due finali. Le prime due sono fuori dal pianeta, hanno dei livelli veramente altissimi, è ovvio che le altre se la giocavano per il bronzo, sono comunque contenta”. Soddisfatto anche il direttore tecnico della Nazionale, Enrico Casella: “Alice D’Amato è stata bravissima, ha fatto le parallele giuste. Una finale a questo livello è bella da vivere e da vedere, ha confermato di essere una delle migliori interpreti, forse poteva essere quarta ma è stata una prestazione eccellente, non è ancora finita, continuiamo ad avere delle possibilità, viverle è molto importante, domani abbiamo ancora due finali per lei e per Manila Esposito, arrivarci e fare queste belle figure gratifica tutti quanti”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

