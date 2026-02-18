Home Video News Pillole Dall’infortunio al bronzo, Flora Tabanelli “Brignone mi ha ispirato”
MILANO (ITALPRESS) - Dalla lesione del crociato lo scorso novembre al bronzo sotto la tormenta. Flora Tabanelli ha scritto la storia a Livigno, salendo sul terzo gradino del podio nella finale olimpica del Big Air, prima medaglia di sempre nel freestyle a cinque cerchi per l'Italia. Per la 18enne emiliana una serata indimenticabile. glb/gm/gtr