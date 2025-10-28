Dall’Emilia all’Europa, Bellelli racconta 30 anni di impresa

CORREGGIO (ITALPRESS) - Dall'Emilia all'Europa. Un'intuizione locale trasformata in una realtà industriale di respiro internazionale: con “Armonie dell’Anima” - serata che ha unito arte, musica e territorio - Correggio ha reso omaggio per i trent'anni di carriera imprenditoriale a Fiorenzo Bellelli, fondatore e CEO di Tinexta Innovation Hub. Una crescita continua per Bellelli: dal 1995, anno della fondazione di Warrant Consulting, al 2025, con Tinexta Innovation Hub, polo strategico del gruppo dedicato alla transizione digitale e sostenibile delle imprese, con oltre 1.000 professionisti in 5 Paesi e ricavi superiori a 150 milioni di euro. f14/fsc/gtr (in collaborazione con Tinexta)