Dall’Ecofin via libera alla revisione del Pnrr italiano

ROMA (ITALPRESS) - L'Ecofin ha approvato la valutazione positiva della Commissione europea sulla revisione tecnica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. Il via libera consente al Governo di proseguire nella completa attuazione del Piano e nel conseguimento degli obiettivi inseriti nelle ultime tre rate. Lo rende noto Palazzo Chigi, sottolineando che "nell'ambito della revisione tecnica, oltre alle modifiche per sopravvenute circostanze oggettive e a correzioni formali, sono stati implementati gli investimenti per lo sviluppo dell'economia circolare dei rifiuti e per incentivare l'acquisto di automobili a basso impatto ambientale, per un importo complessivo di 1,2 miliardi". Dal Governo si evidenzia anche che con l'imminente pagamento della settima rata da parte della Commissione, l'Italia confermerà il primato europeo nell'avanzamento del PNRR, con 140 miliardi di euro già ricevuti, pari al 72% della dotazione totale. Un dato superiore del 24% rispetto alla media europea. È stato raggiunto il 54% degli obiettivi programmati, contro una media Ue del 36%. gsl