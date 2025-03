MILANO (ITALPRESS) – La nuova stagione di Pechino Express è pronta al check-in da giovedì 6 marzo su Sky e in streaming su NOW. Un viaggio adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle imprevedibili, fino ad arrivare alle vette più elevate del pianeta: la rotta di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia parte infatti dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.

Sarà un viaggio che incontrerà condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro e che porterà, appunto, i viaggiatori “Fino al tetto del mondo”. Zaini in spalla, 9 coppie si sono imbarcate per questa esperienza che non potranno mai dimenticare. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.

Le coppie in gara

Le coppie in gara sono: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrßzovß e Giaele De Donà.

– foto ufficio stampa Sky –

(ITALPRESS).