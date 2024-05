DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Attenti a quei due. Dallas vince anche gara 3 e vede le Finals a un passo, ancora una volta nel segno di Luka Doncic e Kyrie Irving. Dopo il doppio colpo a Minneapolis, i Mavericks rispondono presente anche all’American Airlines Center: 116-107 sui Timberwolves e un 3-0 che fa intravedere all’orizzonte il titolo della Western Conference e soprattutto il pass per la sfida che vale l’Anello a 13 anni di distanza dall’ultima volta. I protagonisti sono sempre loro, Doncic e Irving, 33 punti a testa ma soprattutto la spinta decisiva nell’ultimo quarto dove Dallas piazza un parziale di 14-3 mettendo alle corde Minnesota: quinto successo di fila per i texani in questi play-off e statistiche che sorridono agli uomini di coach Kidd visto che mai nella storia Nba un 3-0 è stato ribaltato. “Ma meglio non dirlo – fa lo scaramantico Doncic – Dobbiamo solo pensare a gara 4 da giocare con la stessa mentalità, loro non molleranno”. Ma il coro di Dallas è fatto anche di altre voci, come quella di P.J. Washington Jr., a referto con 16 punti compresa la tripla del vantaggio (107-104) a 3’38” dalla sirena. Anthony Edwards chiude con 26 punti, Karl-Anthony Towns con 14 ma sbagliando tutte le triple, e in generale anche stavolta Minnesota non è riuscita a trovare le contromisure per arginare i Mavericks. “Hanno cercato di raddoppiarmi per tutta la partita, lo stesso con Irving, ma questo ci ha reso migliori perchè tutti vengono coinvolti”, dice ancora Doncic. Adesso, però, i Wolves sono con le spalle al muro e da domani notte, con gara 4 ancora in Texas, dovranno cercare di fare qualcosa che non è mai riuscito a nessuno. “A questo punto non possiamo che essere positivi e cercare di vincere una partita alla volta – la ricetta di Edwards – Non penso mai che il cielo stia venendo giù, sono sempre ottimista”. Resta da vedere se basterà a Minnesota per restare aggrappata alla serie.

