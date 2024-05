NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Saranno i Dallas Mavericks a sfidare i Boston Celtics nelle Finals 2024 dell’Nba. Il quintetto texano si aggiudica infatti la finale di Western Conference, chiudendo sul 4-1 la serie con i Minnesota Timberwolves: di fronte agli oltre 19mila spettatori del Target Center di Minneapolis, i Mavericks conquistano gara-5 per 124-103 con 36 punti a testa di Doncic e Irving; tra i padroni di casa, il più prolifico è Towns con 28. Le Finals avranno inizio la notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno con gara-1 in casa di Boston.

