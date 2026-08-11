Dalla Regione Liguria oltre 40 milioni per l’Amt, Bucci: “Vedremo quanti ne serviranno”

GENOVA (ITALPRESS) – “I 40 milioni servono per coprire le eventuali mancanze di liquidità che Amt ha dichiarato senza aver approvato i bilanci. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente molti meno”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, presentando oggi con l’assessore ai Trasporti Marco Scajola lo stanziamento complessivo di 41,7 milioni di euro in favore del trasporto pubblico locale.

Di queste risorse, 1 milione e 275mila euro andrà alla Città metropolitana di Genova per il pensionamento anticipato di 63 dipendenti di Amt e 425mila euro alla Provincia di Imperia per 25 dipendenti della Riviera Trasporti.

Al Comune di Genova andranno 40 milioni di euro per far fronte agli investimenti inseriti nel piano industriale di risanamento di Amt, ma quelle risorse, con una doppia partita di giro, serviranno per la ricapitalizzazione dell’azienda in crisi.

La concessione sarà condizionata all’omologazione, da parte del Tribunale di Genova, degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalla stessa azienda con i propri creditori. “Qualcuno dice che il bilancio ha un problema, un’altra parte invece dice che è molto minore – ha ricordato Bucci -. Comunque noi ci abbiamo messo la cifra massima che copre tutto, vedremo alla fine cosa succederà quando il tribunale deciderà quali sono i numeri. La necessità è ancora tutta da decidere”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).