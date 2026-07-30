BOLOGNA (ITALPRESS) – Dai tecnici delle luci agli esperti del suono, dagli scenografi ai costumisti, fino ai location manager e alle figure che rendono possibile ogni spettacolo dal vivo e ogni produzione cinematografica e audiovisiva. I ‘mestieri del set’, e degli spettacoli dal vivo sono professionalità sempre più richieste da settori in forte crescita a cui sono destinati due nuovi bandi della Regione Emilia-Romagna per un investimento complessivo di 6 milioni e 200 mila euro: 4 milioni sono destinati alla formazione per le professionalità richieste nel mondo della musica dal vivo e degli spettacoli e 2,2 milioni per la formazione dei mestieri legati all’industria cinematografica ed audiovisiva. I bandi sono rivolti agli enti di formazione accreditati, che potranno progettare azioni formative in questi ambiti specifici, anche valorizzando collaborazioni con imprese e istituzioni del territorio. “La qualità delle competenze è il principale fattore di competitività di filiere ad alto valore aggiunto come sono quelle della musica, degli spettacoli dal vivo e degli audiovisivi– dichiarano il vicepresidente con delega alla Formazione, Vincenzo Colla, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Con questo investimento sosteniamo la crescita delle persone e delle imprese e creando nuove opportunità di lavoro qualificato. È un’azione che consolida l’ecosistema regionale dell’industria culturale e creativa dell’Emilia-Romagna, valorizzando anche i festival come luoghi di formazione, innovazione e apertura internazionale”.

L’obiettivo è sostenere un settore in continua trasformazione, interessato dall’innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione dei processi produttivi e dalla crescente competizione internazionale, favorendo percorsi di formazione che accompagnino sia l’ingresso dei nuovi professionisti sia l’aggiornamento continuo di chi già opera nel comparto. Per lo spettacolo dal vivo sono disponibili 4 milioni di euro di risorse del Fondo sociale europeo, Programma regionale Fse+ 2021/2027 per quattro tipi di interventi formativi finanziabili: percorsi di formazione (240-600 ore) per il conseguimento di un certificato di competenze o di qualifica professionale dell’area “Produzione artistica dello spettacolo”; percorsi di formazione permanente (50-150 ore) per persone già in possesso di conoscenze in quell’area professionale e che abbiano necessità di nuove competenze tecniche; percorsi di alta formazione (300-1.000 ore) per acquisire competenze specialistiche, a sostegno dei processi di qualificazione, rafforzamento e innovazione del sistema regionale; percorsi di alta formazione (40-300 ore) aventi a riferimento rassegne e festival. I progetti devono essere presentati entro il 7 ottobre 2026.

Il bando per il cinema e l’audiovisivo è finanziato con 2,2 milioni di risorse, sempre Fse+ 2021/2027. Potranno essere candidati progetti riguardanti percorsi di formazione (240-600 ore) per il conseguimento di un certificato di competenze o di qualifica professionale dell’area “Produzione artistica dello spettacolo”, percorsi di alta formazione (240-800 ore) rivolti a persone con conoscenze-capacità attinenti l’area professionale; percorsi di formazione permanente (35-70 ore) per l’acquisizione di competenze manageriali, organizzative e gestionali; percorsi di alta formazione (40-300 ore) aventi a riferimento rassegne e festival. I progetti di questo bando devono essere presentati entro il 15 ottobre 2026.

– foto IPA Agency –

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