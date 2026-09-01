Dalla Regione Emilia-Romagna 400 mila euro nel 2026 per rilanciare i vivai forestali pubblici

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue il piano di rilancio dei vivai forestali pubblici dell’Emilia-Romagna, a supporto del programma “Mettiamo radici per il futuro”. Con uno stanziamento complessivo di 400mila euro per il 2026, la Giunta regionale ha approvato due nuove convenzioni: una relativa al vivaio “I Monti” a Castelluccio di Porretta, sull’Appennino bolognese, l’altra al “Giardino delle erbe officinali” a Casola Val Senio, nella collina ravennate. Due realtà che contribuiranno a fornire piante per il progetto della Regione, il cui obiettivo è mettere a dimora 4,5 milioni di alberi – uno per ogni abitante dell’Emilia-Romagna – distribuendoli gratuitamente a enti locali, associazioni, cittadine e cittadini. Le due nuove convenzioni rappresentano un’ulteriore tappa del piano di rilancio della vivaistica pubblica dell’Emilia-Romagna, avviato circa tre anni fa con il potenziamento dei vivai forestali pubblici di Castellaro a Galeata (Fc), gestito in amministrazione diretta, Zerina a Imola (Bo), per cui è previsto un contributo di 90mila euro all’anno, e Scodogna a Collecchio (Pr), per il quale vengono stanziati 60mila euro annui.

“Con queste risorse proseguiamo nel rilancio dei vivai forestali pubblici regionali, strutture strategiche per la tutela della biodiversità e per la produzione di piante autoctone di qualità – sottolinea l’assessora regionale ai Parchi e Forestazione, Gessica Allegni -. Investire sulla vivaistica pubblica significa rafforzare uno degli strumenti attraverso cui possiamo sostenere interventi di forestazione e rinaturalizzazione e accrescere il patrimonio verde dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo enti locali, associazioni, cittadine e cittadini. I nostri vivai svolgono una funzione che va oltre la produzione delle piante – conclude Allegni – custodiscono risorse genetiche forestali, sviluppano attività di ricerca, formazione ed educazione ambientale e, soprattutto, un patrimonio di professionalità, competenze e conoscenze che è importante preservare”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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