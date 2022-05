NAPOLI (ITALPRESS) – Oltre 15 milioni di euro per sostenere la bellezza di 127 progetti: presentato questa mattina nella sala dell’auditorium al Museo Archeologico di Napoli, il repertorio degli interventi finanziati dalla Regione Campania per alimentare i processi di sviluppo locale delle imprese culturali e creative. Esse, come ha riconosciuto la Commissione Europea, hanno un ruolo cruciale nell’aumentare l’attrattività dei territori, poichè la promozione a fini commerciali e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi culturali favoriscono processi di sviluppo sostenibile e inclusivo. E’ partendo da queste considerazioni che la Giunta regionale della Campania ha approvato l’emanazione di uno specifico avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli ambiti “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”, con uno stanziamento complessivo di 15,5 milioni di euro, a valere sul POR Campania FESR 2014-2020.

L’entità massima del contributo concesso è stata pari, per il primo ambito, all’80 per cento delle spese ammissibili, mentre per il secondo al 60 per cento delle spese. L’importo massimo del contributo concesso è pari a 200 mila euro. All’iniziativa odierna hanno partecipato i referenti dei progetti che hanno aderito al bando promosso dalla Regione. Presenti, tra gli altri, il direttore del Mann Paolo Giulierini, la Direttrice generale per le politiche culturali e il turismo della Regione, Rosanna Romano e il Presidente della Campania Vincenzo De Luca.

“E’ una mattinata importante anche per me, con questa iniziativa simbolicamente volevamo sancire la ripresa della vita normale, non che il Covid sia scomparso” afferma il governatore che si dice orgoglioso di lasciarsi alle spalle “donne e uomini liberi e non clienti”. “Anche il mondo della cultura spesso, non sempre, era un rapporto di clientela, subalternità e vassallaggio. Io il 99% delle persone che sono qui oggi neanche lo conosco: voi siete stati sostenuti e premiati per la qualità dei progetti e delle proposte” spiega De Luca nel corso del suo intervento.

Poco dopo, a margine dell’appuntamento, il Presidente della Campania aggiunge: “Al di là delle grandi istituzioni culturali, Teatro San Carlo, Verdi, Mercadante, c’è poi tutto il mondo degli operatori culturali delle imprese culturali che noi finanziamo ogni anno. Abbiamo calcolato che di questi 15 milioni di euro, 10 vengono destinati alle imprese fornitrici di servizi, attrezzature e quant’altro. Hanno una ricaduta economica su eventi che si costruiscono, poi una ricaduta turistica per centinaia di migliaia di persone richiamate a Napoli e in Campania. Continueremo così, a valorizzare nuove giovani imprese culturali che gestiscono in termini economicamente corretti le proprie iniziative, che fanno innovazione tecnologica, che promuovono nel mondo il patrimonio culturale della Regione Campania. Siamo veramente molto soddisfatti, c’è una realtà di imprese culturali che deve essere valorizzata e conosciuta ancora di più. A volte – chiosa De Luca – questo mondo straordinario neanche emerge nel dibattito pubblico, e questo non è possibile”.

