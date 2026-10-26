La Coppa Davis torna in Emilia-Romagna, l’Insalatiera d’argento in mostra a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Un anno fa, proprio a Bologna, l’Italia conquistava la sua terza Coppa Davis consecutiva, battendo la Spagna in finale e regalando al tennis azzurro un’altra pagina indimenticabile della sua storia. Oggi l’insalatiera d’argento torna in Emilia-Romagna, nella sede della Regione, in viale Aldo Moro 52, dove sarà esposta al pubblico fino a giovedì 29 ottobre. Un ritorno dal forte valore simbolico, che apre il conto alla rovescia verso le Final 8 del 2026, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna, quando gli azzurri proveranno a conquistare il quarto titolo consecutivo davanti al pubblico di casa.

“La Coppa Davis torna in Emilia-Romagna dopo la bellissima vittoria degli azzurri dello scorso anno, conquistata proprio a Bologna davanti a un pubblico che ha sostenuto la nostra Nazionale fino all’ultimo punto– sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale-. Ospitare per il secondo anno consecutivo le Final 8 è motivo di grande orgoglio per tutte e tutti noi e conferma la capacità dell’Emilia-Romagna di essere protagonista dei grandi appuntamenti sportivi internazionali. È un risultato che nasce da un lavoro di squadra tra Regione, Comune di Bologna, Federazione e Fiera di Bologna, e che vogliamo continuare a rafforzare. Crediamo nello sport come una delle grandi risorse del nostro territorio, capace di creare opportunità economiche, promuovere la nostra regione nel mondo e, soprattutto, coinvolgere le comunità e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva”.

“La Coppa Davis rappresenta tutto questo, ma porta con sé anche la passione e le emozioni di una competizione che ha regalato al tennis italiano successi indimenticabili. Quest’anno gli azzurri inseguiranno il quarto titolo consecutivo e poterli sostenere ancora una volta qui, a Bologna, sarà un’emozione speciale. Siamo pronti ad accogliere le squadre e i tifosi da tutto il mondo, con l’auspicio di rivivere insieme la gioia dello scorso novembre”.

“Le Final 8 di Coppa Davis rappresentano un’occasione straordinaria per promuovere l’Emilia-Romagna nel mondo, valorizzando la nostra capacità di accoglienza e un’offerta turistica che unisce cultura, enogastronomia, città d’arte e grandi eventi– aggiunge l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni-. La presenza delle migliori nazionali e di migliaia di appassionati porta benefici concreti alle strutture ricettive, alla ristorazione, al commercio e ai servizi, contribuendo anche a rafforzare l’attrattività del territorio in un periodo dell’anno lontano dai tradizionali picchi turistici. Ma il valore di questo appuntamento va oltre le giornate di gara: vogliamo che l’entusiasmo per i grandi campioni diventi uno stimolo per avvicinare sempre più giovani al tennis e, più in generale, alla pratica sportiva. L’esposizione della Coppa nella sede della Regione è un primo momento di coinvolgimento della comunità, in attesa di scoprire le iniziative che accompagneranno questa nuova edizione”.

– Foto Regione Emilia-Romagna –

(ITALPRESS).