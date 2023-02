Dalla musica al check out, Alexa arriva negli hotel italiani

Riprodurre musica, conoscere la password del Wi-Fi, o persino fare il check-out. Dopo Francia e Regno Unito, Alexa entra in alcune strutture alberghiere italiane con Smart Properties for Hospitality, la soluzione che Amazon ha messo a punto per consentire agli ospiti di hotel e b&b di sfruttare la semplicità d’uso dell'assistente vocale anche in viaggio. xl3/fsc/gsl