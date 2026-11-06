Dalla Giunta regionale 5 milioni per rafforzare il Fondo di garanzia per le PMI. Bitonci “Sostegno alle imprese venete”

VENEZIA (ITALPRESS) – Rafforzare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese venete, sostenendo gli investimenti, le esigenze di liquidità e la competitività del sistema produttivo regionale. È questo l’obiettivo dello stanziamento di ulteriori 5 milioni previsto dal Collegato alla legge di stabilità regionale 2027, approvato dalla Giunta regionale e dalla prossima settimana all’esame delle Commissioni consiliari prima e dal Consiglio poi, per il rifinanziamento della “Sezione speciale Regione Veneto” del Fondo nazionale di garanzia per le pmi.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Bitonci – confermiamo la scelta di utilizzare le risorse del bilancio regionale per sostenere il tessuto economico veneto. Il rifinanziamento dello strumento consente di dare continuità a una misura che ha già dimostrato negli anni la propria efficacia, mettendo a disposizione delle imprese maggiori opportunità di accesso ai finanziamenti e favorendo la capacità di investimento e di sviluppo del nostro sistema produttivo. L’accesso al credito – continua l’assessore Bitonci – è un’opportunità fondamentale per la crescita delle imprese, soprattutto per le piccole e medie realtà che costituiscono l’ossatura dell’economia veneta”.

“Con questi ulteriori 5 milioni rafforziamo uno strumento che permette di agevolare il rapporto tra imprese e sistema bancario, riducendo il rischio per i soggetti finanziatori e per i garanti. Vogliamo consentire alle aziende di investire, innovare, affrontare le esigenze di liquidità e consolidare la propria competitività, accompagnandole nelle sfide dei mercati”.

I risultati raggiunti dalla Sezione speciale confermano la rilevanza dello strumento. Tra il 21 marzo 2024 e il 30 giugno 2026 sono state finanziate 14.122 operazioni, per un ammontare complessivo dei prestiti pari a 2,13 miliardi, con garanzie a valere sulla Sezione speciale per 526,5 milioni. La dotazione regionale della Sezione speciale per il ciclo 2021-2027, inizialmente pari a 20 milioni, è stata progressivamente incrementata fino a raggiungere i 63 milioni nel luglio 2026.

A questa si aggiungono ulteriori 6,26 milioni della Sezione speciale overbooking 2021-2027, destinati a sostenere la maggiore copertura delle operazioni di riassicurazione e controgaranzia. “Con il nuovo stanziamento di 5 milioni per il 2027 – conclude l’assessore – la Regione rafforza ulteriormente la capacità di intervento assicurando il sostegno pubblico all’accesso al credito e alla crescita delle imprese venete”.

– Foto Regione Veneto –

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