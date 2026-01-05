Dalla Croazia a Gorizia: intercettato camion con 110 kg di cocaina

GORIZIA (ITALPRESS) - Più di 110 chilogrammi di cocaina sequestrati all'interno di un autoarticolato. L'operazione antidroga è stata condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia lungo l’asse autostradale del Lisert, uno dei principali corridoi di collegamento verso l’Est Europa. I militari hanno intercettato il mezzo con targa croata che, dopo aver attraversato la barriera del Lisert, procedeva in direzione del confine con la Slovenia. L’intervento è scattato dopo che i finanzieri avevano notato un fanale fuori uso e intimato l’alt al camion, che però non si è fermato, proseguendo la marcia approfittando dell’intenso traffico di mezzi pesanti. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato fermato. Il comportamento nervoso del conducente ha insospettito i militari che, nell’ambito dei poteri previsti in zona di vigilanza doganale, hanno proceduto all’ispezione della cabina. All’interno sono stati rinvenuti tre borsoni contenenti 101 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo superiore ai 110 chilogrammi. Secondo le prime stime, la sostanza stupefacente, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe garantito alle organizzazioni criminali un guadagno di circa 20 milioni di euro. Il camion, intestato a una società croata, era condotto da un autista di origine serba, arrestato per detenzione, trasporto e traffico di sostanze stupefacenti. pc/gtr/ai