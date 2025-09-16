Dalla Banca d’Italia sette borse di studio per percorsi post laurea all’estero

ROMA (ITALPRESS) – La Banca d’Italia mette a disposizione sette borse di studio destinate a brillanti neolaureate e neolaureati, che intendono perfezionare gli studi post laurea in prestigiose università estere. Nello specifico: tre borse di studio “Bonaldo Stringher”, destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della politica economica; due borse di studio “Giorgio Mortara”, destinate al perfezionamento degli studi all’estero nei campi dell’economia finanziaria, dell’econometria o dei metodi matematici, statistici o informatici (es. intelligenza artificiale, machine learning, fintech, cyber security) applicati all’economia e alla finanza e due borse di studio “Donato Menichella”, destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridico, sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche nonché sugli aspetti giuridici connessi ai digital asset e all’applicazione dell’intelligenza artificiale all’economia.

Possono partecipare tutte le persone che hanno conseguito negli ultimi due anni una laurea magistrale o a ciclo unico in ambito giuridico, economico e STEM in università italiane con votazione di almeno 110/110 e che intendono perfezionare i loro studi con un corso coerente con il campo tematico della borsa prescelta.

