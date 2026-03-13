Dal World Obesity Day nuove strategie di cura

MILANO (ITALPRESS) - In Italia sovrappeso e obesità riguardano circa un cittadino su due. Serve un approccio globale e multidisciplinare, come evidenziato nel corso World Obesity Day Congress 2026 che si è svolto a Milano. Grande attenzione anche al legame tra obesità, diabete e infiammazione metabolica cronica, condizioni in cui il microbiota intestinale svolge un ruolo chiave. f50/mgg/gtr