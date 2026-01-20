Dal Viminale stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina per tutta la stagione

ROMA (ITALPRESS) – Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina per il resto della stagione. Lo ha disposto il Viminale con un provvedimento. Secondo quanto si apprende, la decisione arriva a seguito degli scontri avvenuti la scorsa domenica sulla A1, nei pressi di Bologna, tra tifosi delle due tifoserie.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
