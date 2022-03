LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Al termine dell’udienza generale di oggi, Papa Francesco ha dichiarato di attendere con impazienza la sua visita pastorale a Malta questo fine settimana, descrivendola come un'”isola luminosa” e ricordando che il suo viaggio sarà “sulle orme dell’apostolo San Paolo” che fu accolto calorosamente con tanta umanità dopo il naufragio in mare diretto a Roma.

Il capo della Chiesa cattolica ha affermato che questa visita gli offrirà un’opportunità unica per vivere l’esperienza cristiana che ha plasmato Malta per migliaia di anni.

Papa Francesco ha elogiato l’impegno di Malta ad accogliere coloro che hanno bisogno di rifugio, facendo appello a tutti i maltesi e gozitani ad accompagnarlo nelle sue preghiere.

La visita di Papa Francesco a Malta nell’ambito del suo 36° viaggio apostolico si svolgerà questo fine settimana.

Il viaggio, posticipato a marzo 2020 a causa della pandemia di coronavirus, serve a mettere in luce la difficile situazione dei migranti che attraversano il Mediterraneo verso l’Europa, promuovendo l’evangelizzazione nel paese.

(ITALPRESS).

