CAGLIARI (ITALPRESS) – “E’ un lavoro di mesi. L’isola dello sport prevede quello che avevo detto due anni fa: puntare sui grandi eventi. Un amministratore deve fare investimenti e l’investimento della Regione è l’indotto”. Così l’assessore del Turismo Gianni Chessa ha presentato l’iniziativa “Sardegna isola dello sport” che comprende una serie di grandi eventi tra settembre e aprile 2022. “L’importanza di questo progetto è che la Sardegna è prima in quello che fa – ha detto ancora – Anche il ministro Garavaglia ha detto che si sarebbe ripartiti dai grandi eventi sportivi. Noi lo abbiamo fatto prima. La ricaduta economica di questi eventi sarà data in presenze a tutto il comparto ricettivo. Dobbiamo cercare di aumentare le presenze nei mesi di spalla, da settembre ad aprile. La Sardegna è la regina del turismo in Italia quest’anno e a qualcuno da fastidio che stiamo andando bene”.

Sugli eventi Chessa spiega: “Presentiamo 25 eventi, 22 più avremo altri 2 eventi equestri e uno di nautica che si aggiungeranno. Altri potrebbero accodarsi. Siamo l’unica regione in Italia che ospita il campionato del mondo di Padel e quest’anno avremo il mondiale di Motocross. Tutto per dare economia al territorio. Vorrei basarmi su eventi organizzati con le federazioni, come Figc e Coni che sono garanzie. Avevamo 11,5 milioni da spendere entro il 14-15 dicembre, ho scelto di investirli qui”. Per il presidente regionale del Coni, Bruno Perra, “queste manifestazioni di caratura mondiale aiutano tutte le discipline a crescere”. Sulla stessa linea il presidente regionale della Figc Gianni Cadoni, secondo cui “serve lungimiranza per organizzare eventi di questa caratura, lavorare oggi per il domani”, mentre per il presidente della Federazione Internazionale di Padel, Luigi Carraro, “la Sardegna si conferma capitale di questo sport”.

(ITALPRESS).