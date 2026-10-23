Dal Mur altri 200 milioni per 2527 posti letto

ROMA (ITALPRESS) – Duecento milioni per realizzare e riqualificare residenze universitarie per un totale di 2.527 posti letto. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per lo scorrimento della graduatoria del quinto bando della legge 338/2000, lo strumento attraverso il quale il MUR sostiene la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione di alloggi per studenti universitari. Il provvedimento consente di finanziare con 200 milioni 21 interventi già ammessi in graduatoria, ma finora rimasti in attesa di copertura finanziaria, pari a 2.527 posti letto.

Bernini ha inoltre firmato un secondo decreto che destina oltre 68 milioni al finanziamento di ulteriori 3.408 posti letto già realizzati nell’ambito del Piano Housing MUR. Si tratta di alloggi che si aggiungono ai 60 mila posti letto previsti dal PNRR, superando così il target fissato dal Piano, e che trovano copertura finanziaria grazie a fondi nazionali. L’impegno finanziario totale arriva così a 268 milioni per un totale di 5.935 posti letto.

Per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria della legge 338/2000, i 21 progetti finanziati interessano sei Regioni. In Lombardia sono previsti 10 interventi per un totale di 1.577 posti alloggio, promossi da EDiSU Pavia, Accademia di Belle Arti di Brera, Università di Milano-Bicocca, Fondazione CEUR, Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia, Università di Bergamo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano e Humanitas University. Segue il Veneto, con sei interventi per un totale di 508 posti alloggio, promossi dall’Università Iuav di Venezia, dall’Opera San Francesco Saverio – CUAMM, dall’Università di Padova e dall’ESU di Padova. In Emilia-Romagna sono finanziati due progetti, per 124 posti alloggio, realizzati da Fondazione RUI e da ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna. In Piemonte, il finanziamento riguarda un intervento di EDiSU Piemonte per 224 posti alloggio. Nelle Marche sono previsti 42 posti nell’ambito di un progetto promosso da ERDIS Marche, mentre in Liguria il finanziamento è destinato a Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia per il recupero e la riqualificazione di una residenza universitaria da 52 posti alloggio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).