ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno della conclusione del 16° Campionato Europeo di Taekwondo Poomsae, il “Ciao Team” ha confermato il proprio dominio nello scenario internazionale. Dopo aver vinto il titolo mondiale lo scorso agosto, la squadra mista, per questa competizione composta da Alessia Bertagnin, Valentina Arlotti, Andrea Norbiato, Luca Ferella e Luca Matellini ha conquistato il gradino più alto del podio anche in Europa, diventando campioni europei nella categoria freestyle.

Questo straordinario successo ribadisce la posizione di prestigio del taekwondo italiano nel mondo, con un medagliere finale che conta 3 medaglie d’oro, 2 d’argento e 6 di bronzo. Le vittorie sono state celebrate in varie categorie, con atleti come Beatrice Coradeschi che ha ottenuto l’oro nel Freestyle Under 17 femminile e la coppia Carlini/Rizza che ha trionfato nella coppia Freestyle Over 17.

Nelle altre categorie in gara oggi, la competizione ha visto un altro brillante argento conquistato dalla squadra maschile Cadetta formata da Emanuele Fugazza, Alessandro Carta e Stefano Indorato, che ha mostrato grande affiatamento e competenza.

“Il percorso vincente del ‘Ciao Team’ – sottolinea una nota della Federazione – mostra come il duro lavoro, la passione e lo spirito di squadra possano portare a risultati eccezionali.

La chiusura di questo campionato vede l’Italia celebrare i successi raggiunti e guardare al futuro con rinnovata fiducia e ambizione, pronta a mantenere alto il nome del taekwondo italiano a livello mondiale”.

– foto ufficio stampa Federazione italiana Taekwondo –

(ITALPRESS).

