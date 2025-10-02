Dal Ministero 558 mln per le borse di studio, Bernini: “Strumento essenziale per garantire il diritto allo studio”

ROMA (ITALPRESS) – La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha approvato il riparto delle risorse del Fondo Integrativo Statale (FIS) destinate al finanziamento delle borse di studio per gli universitari per l’anno accademico 2025/2026, che ammontano a 558 milioni di euro.

Il FIS rappresenta una componente fondamentale del finanziamento per le borse di studio. Alle risorse stanziate dal MUR si aggiungeranno quelle regionali, con un valore pari almeno al 40% del contributo assegnato dal Ministero, garantendo così un sistema di sostegno integrato e capillare su tutto il territorio nazionale.

“Le borse di studio rappresentano uno strumento essenziale per garantire il diritto allo studio e l’accesso all’università a tutte le studentesse e studenti meritevoli, indipendentemente dalle loro condizioni economiche”, spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Con questo nuovo investimento rafforziamo il nostro impegno nel sostenere concretamente gli studenti e le loro famiglie. Investire nel talento e nel merito significa investire nel futuro del nostro Paese, garantendo la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e contribuire alla crescita della nostra società”.

