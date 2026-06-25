ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato, sul sito del Ministero della Cultura e sulla pagina web della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (DGBIC), il bando “Librerie under 35”. Lo rende noto il Mic. Lo stanziamento complessivo ammonta a 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento: 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando; 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.

Il progetto riflette la centralità attribuita al libro nell’ambito delle priorità dell’azione del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, secondo cui “educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.

Il Bando, per la presentazione di domande di 1contributo, è emesso in attuazione del decreto del Ministro della Cultura (rep. 383 del 27 ottobre 2025) per disciplinare l’utilizzo del Fondo per l’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte degli under 35. “È con viva soddisfazione che viene lanciata questa iniziativa a favore dei giovani e delle librerie – dichiara Paola Passarelli, Direttrice generale Biblioteche e istituti culturali – Un progetto che intende favorire le imprese culturali con particolare attenzione ai destinatari più giovani. Si propone, inoltre, di rafforzare la presenza delle librerie sul territorio, permettendo di consolidare la rete culturale e di rafforzare le sinergie con tutta la filiera del libro”.

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