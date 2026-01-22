Dal Mase 297 milioni per interventi di efficienza e sostenibilità negli edifici pubblici italiani

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica finanzia per oltre 297 milioni di euro interventi di efficienza e sostenibilità negli edifici pubblici italiani: dall’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici alle pompe di calore, dalle soluzioni ibride agli infissi ad alta efficienza, fino a nuovi sistemi di illuminazione. Il bando “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica 2025” si è concluso con l’esaurimento del plafond disponibile, per un totale di 1522 domande ammesse e finanziate. “E’ un risultato – osserva il ministro Gilberto Pichetto – che racconta il successo di questo strumento e l’interesse riscontrato presso le amministrazioni, che vogliono puntare sull’efficienza come viatico di riqualificazione e risparmio energetico”. Dopo una prima approvazione di 1119 istanze progettuali, per 221,8 milioni di euro, un nuovo decreto direttoriale del 20 gennaio, attualmente in corso di registrazione agli organi di controllo, permetterà di ricomprendere ulteriori 403 domande presentate, per 75,4 milioni.

Il “C.S.E. 2025” è gestito dalla direzione Programmi e Incentivi Finanziari del MASE e finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020. Sul totale del numero delle domande ammesse e finanziate, 345 sono in Calabria, 326 in Campania, 282 in Sicilia e 161 in Puglia. Nel rispetto della ripartizione prevista dal POC, una quota dell’80% delle risorse è stata destinata agli edifici di queste Regioni. Le progettualità presentate dai Comuni italiani si sono rivolte principalmente alla realizzazione di chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare (41,68% delle istanze) e impianti a pompa di calore per la climatizzazione con i servizi connessi (25,89%).

