Dal Kung Fu a Parigi: giovani cinesi conquistano finali mondiali di Juste Debout
Dallo Shaolin fino a Parigi. Dei giovani ballerini cinesi hanno appena fatto la storia alle finali mondiali 2026 di Juste Debout, conquistando l'oro nel Junior Dance Tour, oltre a essersi classificati nella Top 8 delle divisioni Popping Adult e Junior. Il loro segreto? Le antiche arti marziali incontrano la moderna street dance. Scopri il loro incredibile viaggio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)