Dal gioco ai Giochi, Joy of moving anche a Tokyo

Dal gioco ai Giochi, Joy of moving anche a Tokyo

La sana gioia of moving sbarca anche a Tokyo sull'onda dei nuovi sport olimpici come lo skate e il surf, che propongono un modello educativo vincente e socialmente rilevante che unisce popoli e culture. Una mission, quella di avvicinare i ragazzi a uno stile di vita sana all'insegna dello sport e del divertimento, che sta alla base della collaborazione tra il Coni e Ferrero attraverso il progetto internazionale di responsabilità sociale Kinder Joy of moving. gm/mrv/red