ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, del Ministro del turismo Gianmarco Mazzi, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto- legge che introduce disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” in cui “si proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026, l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE”. Lo si legge in una nota di palazzo Chigi dopo il Cdm di oggi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).