Dal 9 maggio in edicola il mensile “Il Foglio Europeo”

Il Foglio, dopo aver realizzato il primo giornale scritto con l'intelligenza artificiale, ora lancia il primo mensile europeo realizzato da un giornale italiano. Europeo in molti sensi: intanto dalla testata, che è "Il Foglio Europeo"; poi nei contenuti, perché si pone l'ambizioso obiettivo di contribuire allo sviluppo di una cultura e di una informazione dell'Europa e sull'Europa; ma sarà europeo anche nella distribuzione, perché si troverà in vendita ogni primo venerdì del mese anche nelle edicole di Bruxelles, e nella lingua, perché avrà una versione in inglese, anche se questa soltanto nel formato digitale. Lo riporta primaonline.it, il sito web di Prima Comunicazione.

L’idea Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, la covava già da tempo e l’aveva annunciata proprio in un’intervista pubblicata nel numero di febbraio-marzo 2025 di Prima Comunicazione. Ora tutto è pronto per il lancio ufficiale della nuova iniziativa, che avverrà mercoledì prossimo, 7 maggio, alle ore 17,30 presso la Camera di Commercio di Roma in Piazza di Pietra.

– foto IPA Agency –

