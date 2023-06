ROMA (ITALPRESS) – “Aranciata” è il nuovo singolo inedito di Madame e sarà disponibile da venerdì 9 giugno. Il brano è incluso nella versione digitale dell’album “L’amore”, recentemente certificato oro.

“Madame torna a raccontarci una storia d’amore, questa volta quella di una relazione che vive una rottura, una distanza”, è spiegato in una nota.

Dal 24 giugno fino a fine agosto l’artista sarà in tour sui palchi della penisola.

Inoltre, Madame ha annunciato anche il suo primo live in un palasport: sabato 21 ottobre sarà infatti dal vivo al Forum di Assago.

