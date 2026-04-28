Dal 6 all’8 maggio a Sorrento il Congresso Nazionale della Uil Pensionati

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà all’Hotel Hilton di Sorrento dal 6 all’8 maggio il XII Congresso nazionale della UIL Pensionati ‘Lo sguardo sul futuro, una nuova prospettiva per i pensionati’, appuntamento che riunirà delegate e delegati da tutta Italia per definire la linea politico programmatica dell’Organizzazione per i prossimi anni.

I lavori del Congresso avranno inizio alle 15 del 6 maggio e termineranno alle 13 dell’8 maggio. Ad aprire i lavori congressuali sarà la relazione del segretario generale della UIL Pensionati, Carmelo Barbagallo.

Tra gli ospiti istituzionali e politici attesi nel corso delle tre giornate figurano la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il segretario generale del CNEL Massimiliano Monnanni, i parlamentari Roberto Speranza, Andrea De Maria e Alessandro Battilocchio e il consigliere della Regione Liguria Andrea Orlando. Parteciperanno inoltre rappresentanti del sindacato confederale, delle organizzazioni dei pensionati e dell’associazionismo. Al centro del Congresso i temi della riforma previdenziale, della difesa del potere d’acquisto delle pensioni, della non autosufficienza, della sanità pubblica e del progetto di Legge UIL Pensionati sul Servizio Civile delle Anziane e degli Anziani Attivi. Il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri concluderà i lavori congressuali. I lavori si chiuderanno l’8 maggio con l’elezione degli organismi statutari nazionali della UIL Pensionati.

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