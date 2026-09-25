MILANO (ITALPRESS) – Una mongolfiera a CityLife, screening cardiometabolici gratuiti e una corsa aperta a tutti per promuovere movimento, prevenzione e consapevolezza. In occasione del 62° Congresso dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete (EASD), dal 28 settembre al 2 ottobre Milano ospiterà un programma di iniziative dedicate alla popolazione, con l’obiettivo di portare i temi della salute oltre gli spazi congressuali e coinvolgere direttamente cittadini, famiglie e appassionati di sport.

Le iniziative si inseriscono nel progetto “Lasting health starts now”, con cui Novo affianca alla presenza scientifica del congresso un percorso di sensibilizzazione rivolto alla comunità, trasformando alcuni luoghi simbolo della città in spazi di incontro, partecipazione e promozione della salute.

A caratterizzare la presenza di Novo sarà una mongolfiera posizionata davanti al MiCo, sede del congresso europeo, pensata per far vivere un’esperienza unica e dare al tempo stesso visibilità ai temi della salute e della consapevolezza. Sarà possibile salire sulla mongolfiera da lunedì 28 settembre alle ore 13.00, fino alle ore 12 di venerdì 2 ottobre, recandosi al gazebo posizionato davanti al MiCo.

La mongolfiera è un modo simbolico e visibile per portare in città un messaggio di consapevolezza e cura quotidiana: un invito per le persone a guardare verso l’alto, riflettere sull’importanza di scegliere abitudini più salutari e scoprire strumenti e informazioni utili per vivere “una vita più leggera”, anche consultando il sito web informativo su sovrappeso e obesità (www.novoio.com).

L’invito alla partecipazione prosegue giovedì 1° ottobre alle ore 7.00, con partenza da Piazza Burri, per la 21ª edizione della 5K@EASD. Per la prima volta l’iniziativa invita tutta la popolazione a partecipare: corsa di 5 chilometri con pacer professionisti; camminata guidata di 2,5 chilometri per tutti.

Alla corsa, patrocinata tra gli altri anche dal Comune di Milano, sarà presente anche il Team Novo Nordisk, la prima squadra al mondo di ciclismo professionistico composta interamente da atleti con diabete di tipo 1. Attraverso la propria esperienza sportiva, il team si impegna a ispirare, informare e incoraggiare le persone con diabete a perseguire i propri obiettivi, promuovendo una vita attiva e una maggiore consapevolezza della malattia.

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi, specificando la partecipazione alla corsa in presenza e non virtuale. Per iscriversi: 2026 5K@EASD Challenge Online Registration. La prevenzione sarà inoltre al centro degli screening cardiometabolici gratuiti disponibili per tutti presso la Food Hall del CityLife Shopping District dal 28 settembre al 2 ottobre. In circa 8 minuti sarà possibile effettuare un controllo di alcuni indicatori associati al benessere e alla salute cardiometabolica, tra cui pressione arteriosa, stato di forma e invecchiamento cellulare, per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute. Un semplice gesto per avvicinarsi ai temi della prevenzione e della salute. I controlli saranno svolti utilizzando un metodo innovativo e completamente automatizzato. L’iniziativa rappresenta un’occasione semplice e accessibile per avvicinarsi alla cultura della prevenzione e ricevere uno stimolo concreto a prendersi cura di sé. Per partecipare, sarà possibile prenotare lo screening direttamente presso l’area dedicata all’interno della Food Hall.

Con queste iniziative, Novo rinnova il proprio impegno come partner per la salute in Italia, affiancando ricerca e innovazione ad attività sul territorio che rendano la prevenzione più vicina alle persone. “Lasting health starts now” esprime questo impegno: costruire una salute duratura nel tempo attraverso le azioni di oggi. La presenza a Milano in occasione di EASD diventa così un’opportunità per mettere in relazione il confronto scientifico con la vita quotidiana della comunità, attraverso esperienze accessibili e momenti di partecipazione.

– foto fornita da ufficio stampa Novo Italia –

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