Dal 28 ottobre su Rai 2 torna “Belve”, il programma cult di Francesca Fagnani

ROMA (ITALPRESS) – Al via la sesta stagione di “Belve”, il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai, Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle. Ogni martedì, a partire dal prossimo 28 ottobre, per cinque puntate, alle 21.20 su Rai 2. Ospiti della prima puntata: Isabella Rossellini, Belen e Rita De Crescenzo. E poi, per questa edizione, una sorpresa speciale e attesa: Maria De Filippi. A seguire, riprende anche “Belve Crime”, con due puntate in chiusura di stagione.

Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Oltre alle consuete interviste, che per cinque puntate intratterranno i telespettatori, si conferma anche per questa stagione “Belve Crime”: due puntate in onda in chiusura di stagione. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini efferati per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Vladimiro Polchi, Francesca Filiasi, Gabriele Paglino, Antonio Pascale, Andrea Punzo. Regia di Mauro Stancati. Belve Crime è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Vladimiro Polchi, Giovanni Bianconi, Giuliano Foschini, Gabriele Paglino, Antonio Pascale, Andrea Punzo. Regia di Mauro Stancati. L’appuntamento con Belve è per il 28 ottobre, in prima serata su Rai 2 e on demand su RaiPlay.

