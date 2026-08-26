Dal 28 agosto arriva “Meraviglioso errore”: il nuovo singolo di Gianna Nannini scritto con Brunori Sas

ROMA (ITALPRESS) – Gianna Nannini torna con un nuovo singolo, scritto dalla stessa Gianna con Brunori Sas e Dimartino: il brano segna la prima collaborazione tra la rocker europea per eccellenza ed il cantautore calabrese. A impreziosirne ulteriormente la resa è il mixaggio di Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards, e che vanta collaborazioni con artisti come Rosalia, Bruno Mars, Alicia Keys, Kanye West, Rihanna e The Rolling Stones.

“Avevo visto un’intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo – racconta Gianna Nannini – in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: “Chi posso volere più di Gianna Nannini?”. E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d’amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata ‘Meraviglioso errore’. Siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenaway. Lui ha avuto una visione su questo brano, e come se fosse un film ha scritto e diretto l’orchestra sinfonica di Londra, suonando anche il pianoforte. Una magia dalla magia. Un viaggio musicale. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi”.

“Con Gianna ci siamo trovati subito – racconta Brunori – Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti. In una notte e un giorno, complice il Magliocco, abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di “meravigliosi errori”.

In “Meraviglioso errore”, fuori dal 28 agosto insieme al nuovo videoclip diretto da Attilio Cusani, Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare, al centro del brano c’è la scelta di lasciarsi andare alle emozioni, anche quando non ci sono certezze e tutto sembra andare nella direzione sbagliata.

Meraviglioso errore è pronto a scrivere un nuovo capitolo di GIANNAGOLD, un progetto che guarda lontano: due anni di musica e live per celebrare 50 anni dalla prima pubblicazione (l’album Gianna Nannini), che l’ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. GIANNAGOLD debutterà live con un grande concerto evento, in un unico appuntamento per il 2026 il prossimo 19 settembre 2026.

Dopo un epocale concerto del 1988, Gianna Nannini realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell’arena rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali quali ROLLING STONES, RAMSTEIN, DEPECHE MODE: sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di incredibili successi, che dà il via alla collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti.

GIANNAGOLD debutterà live con un grande concerto evento, in un unico appuntamento per il 2026 il prossimo 19 settembre 2026.

Gianna Nannini realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell’arena rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali quali ROLLING STONES, RAMSTEIN, DEPECHE MODE: sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di incredibili successi, che dà il via alla collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti.

Un ritorno che anticipa GIANNAGOLD – CELEBRATION TOUR – LIVE 2027, con nuove date italiane annunciate oggi: la tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo 2027, con la data zero prevista al Modigliani Forum, per proseguire con il debutto ufficiale il 15 marzo dall’Unipol Forum di Milano, e attraversare poi l’Italia, passando dalle città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Gianna sul palcoscenico dei grandi palazzetti italiani dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).