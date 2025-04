Dal 25 aprile fuori ‘Tromba’, il nuovo singolo di Roy Paci

ROMA (ITALPRESS) – Sarà dal 25 aprile disponibile “Tromba” (Etnagigante in licenza Altafonte), il nuovo singolo di Roy Paci firmato con Lorenzo Vizzini, un’appassionata dedica a Sofia, la sua tromba di sempre, ma anche un testo ironico, sarcastico e critico al tempo stesso, che esce in una data particolarmente densa di significato e molto cara all’artista: “Mi è venuto naturale scrivere un brano dedicato alla mia tromba Sofia, il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafono musicale squillante e a volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti, un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da una musica dirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore. Affiancato dal suono del mio strumento, faccio riferimento a tutte le declinazioni possibili di tromba, andando dal clima ai politicanti, ai legami tra le persone in un susseguirsi di immagini e parole che non lascia fiato” ha detto Roy Paci.

– Foto Ufficio stampa Roy Paci –

(ITALPRESS)