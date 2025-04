CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Dal 23 al 25 maggio 2025, il BMW Group Classic ospiterà il leggendario Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in collaborazione con l’hotel di lusso Villa d’Este. La partnership, nella sua forma attuale, prosegue da 20 anni.

Circa 50 delle auto più spettacolari di tutte le epoche si sfideranno nelle seguenti categorie per aggiudicarsi gli ambiti premi.

Il più prestigioso di tutti è il “Trofeo BMW Group”, assegnato dalla Giuria di alto livello al vincitore assoluto del Concorso d’Eleganza. Class A, Glorious Excess: The Evolution of the ‘Money no Object’ Motor Car, 1920-1940. Class B, Sculpture in Motion: The Decade of the automotive Arms Race, 1928-1938. Class C, Renaissance: The Post-War European Sports Car comes of Age. Class D, Titans of the Track: When the Boss says “Let´s race!”.

Class E, Frozen in Time: Preservation ‘Time Capsules’ from 1900-1973 which have survived in unrestored State. Class F, “Go Big or Go Home”: Automotive Excess of the ’80s to the new Millenium, when nothing seemed too fast, expensive or bold. Class G, Vanishing act: Gone but proudly not forgotten. Class H, Style matters: Opulence meets Elegance before Times change forever.

Ancora una volta verranno inoltre assegnati premi in una categoria speciale per le spettacolari concept car di vari produttori. La sfilata del Concorso d’Eleganza sulla terrazza di Villa d’Este avrà luogo, come da tradizione, nella giornata di sabato. Oltre al prestigioso “Trofeo BMW Group – Best of Show”, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie per aggiudicarsi la “Coppa d’Oro” assegnata attraverso un referendum pubblico, e una serie di altri riconoscimenti, tra cui il “Trofeo del Presidente”, che verrà consegnato da Helmut Kàs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Il celebre tenore e brand ambassador di BMW Group Classic, Jonas Kaufmann, consegnerà ancora una volta il “Trofeo Il Canto del Motore” per il miglior sound del motore, scelto dalla giuria.

– foto: ufficio stampa Bmw Group Italia –

(ITALPRESS).