VENEZIA (ITALPRESS) – Torna il cinema su quattro ruote, nei quartieri e in campo, sotto casa e sotto le stelle: da giugno a settembre 2023 in programma ci sono 71 spettacoli tra Mestre, Venezia e Isole. Anche quest’anno appuntamento con la rassegna “Al Parco San Giuliano, Uno sguardo sul futuro”, in collaborazione con Enel: il 16, 17, 18 e 23, 24, 25 giugno sei serate dedicate al cinema d’ambiente con storie reali o immaginarie, tutte dedicate a un futuro possibile, da sperare o evitare ma comunque da affrontare. Un cinema tematico che apre lo sguardo su temi importanti: le risorse ambientali e l’equilibrio fondamentale tra uomo e pianeta. Per essere davvero “green”, come sempre, non ci saranno sedie, ma si potrà gustare il film seduti sul prato del parco.

La cornice di Venezia centro storico è invece lo scenario della rassegna In Campo San Polo, uno sguardo sull’Europa: da martedì 1 a domenica 20 agosto, salgono a venti le serate in campo dedicate al cinema europeo: verranno proposti lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da diverse nazioni europee a cui saranno dedicati approfondimenti e presentazioni, in stretta collaborazione con diverse istituzioni internazionali. Torna, ancora più ricca, la seconda edizione della rassegna “Al Lido in spiaggia”, uno sguardo all’orizzonte. In una splendida atmosfera balneare, per sei venerdì dal 14 luglio al 18 agosto, in riva al mare, proietteremo film che osservano l’orizzonte del nostro vivere, storie che affrontano con delicatezza e forza le relazioni sociali e le questioni che rendono gli esseri umani comunità. Anche in questo caso non ci saranno sedie, saremo sulla spiaggia, portate il telo da mare.

E poi, come un filo sottile e resistente, il cinema itinerante sarà nei quartieri: il programma di Cinemoving 2023 è ricco di titoli per tutti i gusti, dal cinema italiano, alle commedie, ai film dedicati ai bambini e di azione, a disposizione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera, Terraglio, per raggiungere anche Pellestrina e il Lido. Qui un paio di novità: ad agosto Cinemoving torna a Malamocco e per la prima volta una serata si svolgerà agli Alberoni.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

