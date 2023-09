ISCAR (SPAGNA) (ITALPRESS) – La diciannovesima tappa della Vuelta a Espana 2023 parla italiano. Alberto Dainese (Team DSM), nella La Baneza-Iscar di 177,5 chilometri, ha trionfato nello sprint contro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Marijn Van Den Berg (Ef Education-Easypost), quarto l’altro azzurro Davide Cimolai (Cofidis). Giornata da dimenticare per Kaden Groves, l’australiano – ancora in maglia verde – è rimasto coinvolto in una caduta a 1,5 chilometri dal traguardo. La terzultima frazione è stata una tappa di trasferimento, non è cambiato nulla in classifica generale col trio della Jumbo-Visma ancora sul podio: Sepp Kuss resta in maglia rossa, con Vingegaard a 17″ di distanza. Domani la frazione decisiva, la Manzanares el Real – Guadarrama di 208 chilometri, con ben dieci GPM di terza categoria e l’arrivo in quota. Domenica il gran finale a Madrid.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]