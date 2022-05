ROMA (ITALPRESS) – Dacia Sandero ottiene un risultato storico nel mese di Aprile posizionandosi come la vettura più venduta nel mercato auto a privati. Nel primo quadrimestre conferma di essere la vettura straniera più venduta nel mercato auto a privati. Spring si conferma al primo posto nel mercato delle autovetture elettriche vendute a privati. Duster non cede il passo, posizionandosi tra le vetture straniere più vendute nel mercato auto privati nel primo quadrimestre 2022. Nel primo quadrimestre del 2022 Dacia è stabile sul podio con 8,36% di Market Share nel mercato auto a privati. I clienti Dacia sono sempre più orientati al GPL, che si conferma la motorizzazione più venduta. Dacia mantiene il 40% di Market Share e registra una crescita del 17% rispetto al 2021. “Non posso che ritenermi soddisfatto degli ottimi risultati raggiunti dal Brand Dacia nel primo quadrimestre del 2022. I modelli della gamma Dacia, sempre presenti nelle primissime posizioni del ranking privati, e la nuova Visual Identity, in fase di implementazione nella Rete di Vendita Dacia, sono solo alcuni esempi della solidità del Marchio. I privati ci scelgono perchè rispondiamo in modo concreto alle reali esigenze dei clienti e i risultati lo dimostrano chiaramente” dichiara Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia.

– foto ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com