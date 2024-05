PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nissan presenta X-Trail N-Treck, la nuova versione del crossover pensata per esaltare il suo carattere avventuroso. Tante novità che caratterizzano la vocazione outdoor della vettura, a partire dal nome N-Trek, per passare al design che conferisce al mezzo un aspetto ancora più robusto e imponente e ai nuovi interni resistenti all’acqua. Il frontale si distingue per la nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion, di colore cromato sugli altri allestimenti di X-Trail. Il lato inferiore protettivo dei paraurti anteriore e posteriore ha una finitura in colore canna di fucile, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono di colore nero. I nuovi fendinebbia a LED sono stati integrati nella sezione inferiore del paraurti anteriore.

I clienti che vogliono rendere il proprio X-Trail N-Treck ancora più resistente e versatile possono acquistare il pacchetto opzionale che comprende tappetini in gomma e rivestimento reversibile – con un lato lavabile – del bagagliaio.

Per gli esterni sono disponibili i colori metallizzati Diamond Black e Dark Metal Grey e i colori perlati Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey. Inoltre, Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey sono disponibili in configurazioni bicolore con il tetto nero a contrasto. Nissan X-Trail è equipaggiato con il propulsore e-POWER, costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura (nella versione 4WD i motori elettrici sono due, uno per ogni asse) e da un sofisticato ed efficiente motore termico con rapporto di compressione variabile che produce energia elettrica. Il piacere di guida è quello tipico degli EV con accelerazione brillante e lineare, ma niente ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta mettere benzina nel serbatoio. X-Trail N-Treck è disponibile, inoltre, con trazione integrale e-4ORCE, un brevetto Nissan frutto della decennale esperienza nelle tecnologie 4WD e costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti, sicurezza e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.

Le caratteristiche più importanti di e-4ORCE sono la precisione e la velocità con cui il sistema regola la potenza motrice. Quando i sensori rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, come accade ad esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, tutto automaticamente e senza la necessità di intervento del guidatore.

