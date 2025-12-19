Dacia Jogger: più autonomia, più comfort, più eco-friendly

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo Dacia Jogger si evolve ancora con la versione Hybrid 155, la nuova motorizzazione che unisce potenza ed efficienza come mai prima d’ora. 155 cavalli, una guida fluida grazie alla trasmissione automatica elettrificata e consumi ed emissioni ridotti del 10% rispetto alla versione precedente. In città, fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con avviamento sempre silenzioso, sempre elettrico. La gamma si amplia anche con il nuovo Eco-G 120, il motore bi-fuel benzina/GPL più potente di sempre. Più autonomia, più comfort, ora anche con cambio automatico a doppia frizione. Il serbatoio GPL maggiorato porta l’autonomia totale fino a 1.480 km. Libertà senza compromessi, a partire da 18.800 euro. Nuovo Jogger significa anche più tecnologia: display centrale da 10 pollici, quadro strumenti digitale, ricarica wireless e nuovi sistemi di assistenza alla guida, per viaggiare sempre in sicurezza. E con l’allestimento Journey, il comfort è protagonista: sedili e volante riscaldati, Media Nav Live, audio Arkamys e dettagli esclusivi. Versatile, moderno, ancora più efficiente. Nuovo Dacia Jogger è pronto per affrontare ogni viaggio. tvi/gtr