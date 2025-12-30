Da Nord a Sud, l’Italia brinda al nuovo anno con i grandi concerti in piazza

ROMA (ITALPRESS) – La notte di San Silvestro torna a essere una grande festa collettiva nelle piazze italiane, dove la musica dal vivo diventa il filo conduttore per salutare l’anno che si chiude e accogliere quello nuovo. Il 31 dicembre, da Nord a Sud, città grandi e piccole si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, offrendo concerti gratuiti che richiamano migliaia di persone pronte a brindare insieme allo scoccare della mezzanotte. Tra gli appuntamenti più attesi spicca Napoli, che come da tradizione celebra il Capodanno in Piazza del Plebiscito. Sul palco si alternano artisti molto amati dal pubblico come Elodie, LDA, Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Serena Brancale e Andrea Sannino, in una lunga maratona musicale che mescola pop, soul e sonorità partenopee. Grande attesa anche a Genova, dove Piazza della Vittoria ospita il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Anche Torino sceglie la musica per accogliere il nuovo anno, con un mix di live e dance: sul palco si esibiscono Planet Funk, Le Bambole di Pezza e Beba, prima di lasciare spazio allo storico Deejay Time con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. La Sardegna si distingue invece per una proposta diffusa sul territorio, con grandi nomi distribuiti in diverse piazze. A Sassari è atteso Max Pezzali, mentre Fedez anima la notte di Oristano. Marco Mengoni e Lazza salgono sul palco a Olbia, Achille Lauro a Arzachena, Gabry Ponte ad Alghero, mentre J-Ax e Anna fanno ballare il pubblico a Castelsardo. In Toscana, Pisa propone un Capodanno all’insegna delle nuove generazioni con Alfa protagonista in Piazza dei Cavalieri, mentre a Firenze, in Piazza Santa Croce, la serata è affidata a nomi come Paola Iezzi, Franco126 e Tiromancino, per un mix di pop ed emozioni.

A Salerno, in Piazza della Libertà, è Mahmood il protagonista assoluto della notte, mentre Bari ospita uno dei cast più numerosi e trasversali: da Gigi D’Alessio a Umberto Tozzi, passando per Raf, The Kolors, Baby K, Fred De Palma, Iva Zanicchi e molti altri, in una lunga festa pensata per un pubblico di tutte le età. A Catanzaro, lo spettacolo televisivo “L’Anno che verrà” riunisce artisti come Diodato, Ermal Meta, Clementino, Orietta Berti, Patty Pravo, Rettore, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Ricchi e Poveri, trasformando il lungomare in un grande evento nazionale. A Palermo, cuore pulsante dei festeggiamenti, il Capodanno in piazza è un evento che coinvolge il centro cittadino e in particolare Piazza Ruggero Settimo e l’area del Politeama. Qui la musica dal vivo accompagna il pubblico fino alla mezzanotte, con artisti della scena pop e italiana molto noti. Tra i nomi più attesi figurano Arisa e The Kolors, protagonisti di una serata che alterna momenti più intimi a ritmi ballabili, culminando nel brindisi collettivo e nei festeggiamenti che proseguono fino a notte inoltrata. Il centro storico di Catania, con Piazza Duomo come protagonista, si prepara ad ospitare un grande evento musicale gratuito per celebrare l’arrivo del 2026 con Ghali e la concorrente catanese di X Factor Delia.

(ITALPRESS).