Da New York a Chicago, il Salone del Mobile promuove il futuro del design italiano

CHICAGO (ITALPRESS) - Da New York a Chicago il Salone del Mobile di Milano porta negli Stati Uniti il futuro del design italiano. Due tappe strategiche per rafforzare il dialogo con il mercato americano e intercettare nuove opportunità per le imprese del Made in Italy. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico: nel 2025 hanno assorbito 1,62 miliardi di euro di esportazioni italiane nel settore arredamento. Al centro del tour, il debutto di Salone Contract e il ritorno di Euroluce, due appuntamenti che caratterizzeranno la 65esima edizione del Salone, dal 13 al 18 aprile 2027. f11/mgg/gsl