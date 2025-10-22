Da Michelin nuova generazione CrossClimate anche in versione Sport

MILANO (ITALPRESS) - Michelin ha presentato i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due nuove gamme nel segmento dei pneumatici All Season che alzano ulteriormente l’asticella delle prestazioni, della sicurezza e della durata chilometrica, adattandosi ai recenti cambiamenti nel mercato automotive, in particolare all'aumento dei veicoli con piattaforme multi-energia. La presentazione di questi nuovi prodotti si inserisce in un trend particolarmente rilevante: dal 2014 al 2024, le vendite di pneumatici All Season sono aumentate in maniera esponenziale sia in Italia che nel resto d'Europa. xh7/sat/gsl