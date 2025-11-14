Da Leapmotor la B10, elettrica di media gamma

ROMA (ITALPRESS) - Debutto italiano per la Leapmotor B10, nuovo modello elettrico che si inserisce tra la city car T03 e la grande C10. Una vettura pensata per muoversi agilmente in città, ma capace anche di affrontare tragitti extraurbani. La B10 è lunga 4 metri e mezzo e offre un bagagliaio da 430 litri. Sotto il cofano, un motore elettrico da 218 cavalli e 240 Nm di coppia. Scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge i 170 km orari di velocità massima. In due le versioni, la batteria: 56,2 kWh per 361 chilometri di autonomia, oppure 67,1 kWh per 434 chilometri. La ricarica supporta fino a 168 kW in corrente continua, con tempi dal 30 all’80% in circa 20 minuti. All’interno domina un touchscreen centrale da 14,6 pollici, che controlla navigazione, climatizzazione e connettività. Non mancano le dotazioni di sicurezza: 17 sistemi di assistenza alla guida ADAS. Due gli allestimenti disponibili, Life e Design. Prezzi a partire da 26.900 euro, che scendono fino a 15.900 con gli incentivi statali. Una proposta che amplia la presenza di Leapmotor nel mercato europeo delle elettriche di fascia media abr/tvi/azn