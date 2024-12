ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo scambiatore di calore per futuri reattori nucleari di IV generazione raffreddati a piombo liquido. E’ quanto ha progettato e realizzato l’Enea nell’ambito del progetto europeo Patricia, che vede insieme 25 istituzioni di ricerca di 11 paesi. Il progetto punta a trovare soluzioni alla chiusura del ciclo del combustibile per offrire con il raffreddamento a metallo liquido pesante una soluzione al problema dei rifiuti radioattivi ad elevata radiotossicità e alla proliferazione nucleare.

“Questo scambiatore offre vantaggi rilevanti in termini di compattezza rispetto ai precedenti sistemi, migliorando l’efficienza del trasferimento di calore e incrementando la distanza tra i baricentri termici nel processo di circolazione naturale”, sottolinea il referente Enea del progetto Daniele Martelli. “Inoltre, i dati sperimentali raccolti costituiranno una risorsa fondamentale per la validazione dei codici numerici di calcolo utilizzati a supporto della progettazione di futuri reattori avanzati”, aggiunge. L’Enea ha sviluppato e messo in funzione la struttura sperimentale Circe, attualmente la più grande in Europa, dove è stato testato il nuovo scambiatore di calore. L’impianto si caratterizza per un vessel principale con un diametro interno di circa 1,2 metri e un’altezza di 8,5 metri, capace di contenere fino a 90 tonnellate di lega eutettica di piombo. Al suo interno vengono installate sezioni di prova continuamente aggiornate per soddisfare le esigenze di progetti sperimentali avanzati. Sull’impianto è disponibile una potenza di 1 MW che permette la simulazione di flussi termici rappresentativi di un reattore nucleare e le sue ampie dimensioni permettono di testare grandi componenti, anche in scala 1:1. Grazie alla sua versatilità, consente la simulazione termoidraulica e la qualifica di componenti per impianti nucleari a piscina, rendendola una risorsa cruciale per numerosi progetti europei.

