MILANO (ITALPRESS) – Il concerto Radio Italia Live torna a Milano il 15 maggio in piazza Duomo e, per la prima volta, approda a Napoli il 27 giugno in piazza Plebiscito. Gli artisti che si esibiranno sul palco milanese saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo. Molti di loro sono stati concorrenti di Sanremo. Ognuno degli artisti canterà tre brani, completamente riarrangiati. A condurre lo show quest’anno, gli speaker di Radio Italia e non più Luca e Paolo. “Partecipare a Radio Italia Live è sempre una grande emozione e onore – ha sottolineato la cantante Emma, durante la conferenza di presentazione del concerto a Palazzo Marino, dove erano presenti anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi – . Lo show restituisce alla musica l’importanza della qualità e avere la possibilità di performare live con un’orchestra è una cosa meravigliosa”.

“Eventi come questi – è intervento il sindaco Sala – sono i veri eventi di cultura popolare, di cui abbiamo bisogno, come l’Expo. Sono contento che quest’anno andrete a Napoli, come l’anno scorso a Palermo: questa idea di unire il Nord e il Sud dell’Italia è qualcosa che ritengo bellissima e utilissima per il Paese”.

